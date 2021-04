Landtagswahl im Juni Grüne beschließen Wahlprogramm: Mehr Klimaschutz für Sachsen-Anhalt

Die Grünen in Sachsen-Anhalt haben am Samstag ihr Programm für die Landtagswahl beschlossen. Mit ihren Ideen wollen sie den Klimaschutz in Sachsen-Anhalt voranbringen. So soll ein Klimaschutzgesetz für Verbindlichkeit in der Landespolitik sorgen und bedrohte Arten besser geschützt werden. Die Partei ist bereit, nach den Wahlen im Juni erneut Regierungsverantwortung zu übernehmen.