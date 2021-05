Nicht erreicht. Im Bildungsmonitor 2020 des Instituts für Neue Soziale Marktwirtschaft belegte Sachsen-Anhalt den letzten Platz. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Unterrichtsversorgung von 103 Prozent hat man zuletzt mit 96 Prozent an allgemeinbildenden Schulen deutlich unterboten. Dass über 4.000 Lehrkräfte neu eingestellt wurden, hat dem Lehrermangel auch nur bedingt Abbruch getan. Die Corona-Krise hat (wie in den meisten Bundesländern) Lücken bei der Digitalisierung und Ausbildung schmerzhaft aufgedeckt. Bildungsminister Tullner stand fortwährend in der Kritik. Allerdings beruht die schlechte Position in Rankings vor allem auf der geringen Integrationsleistung der Schulen und der Überalterung der Lehrerschaft. Bei Schulqualität und Förderung der Schülerinnen und Schüler steht das Land gut da.