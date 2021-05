Auch Stefanie Lübcke kennt die Zahlen. Die 25-Jährige arbeitet für den Kinder- und Jugendring in Sachsen-Anhalt und darf selbst noch gar nicht allzu lange wählen. In diesem Jahr ist sie diejenige, die die U18-Wahl in Sachsen-Anhalt federführend organisiert hat. Diesen Freitag geht es los.

Die U18-Wahl ist einer "richtigen Wahl" durchaus ähnlich: Überall im Land verteilt gibt es Wahllokale, in Schulen zum Beispiel oder in Jugendclubs. Eine Übersicht aller Wahllokale hat der Kinder- und Jugendring auf seiner Website veröffentlicht. In ihnen gibt es Wahlkabinen, Wahlurnen – und einen Stimmzettel, auf dem 22 Parteien zur Wahl stehen, wie in echt. Großer Unterschied: Bei der U18-Wahl darf eine Woche lang gewählt werden. Am 28. Mai sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.