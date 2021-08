Die Lenkungsgruppe hatte sich bei ihrer ersten Sitzung am Montag in mehreren eher unstrittigen Themen wie Medien, Europa und Justiz bereits auf Formulierungen für den Entwurf eines Koalitionsvertrags geeinigt.

FDP-Chefin Lydia Hüskens sah die Verhandlungen nach dem Gespräch vom Montag im Zeitplan. "Ich bin guter Dinge, dass wir die Streitpunkte bis Ende der Woche ausgeräumt haben", sagte die Partei- und Fraktionschefin der Liberalen am Dienstag. Wann genau die Parteien ihren Entwurf für einen Koalitionsvertrag vorstellen können, war am Dienstag noch nicht absehbar. CDU-Chef Sven Schulze hatte nach dem Treffen am Montag eine "extrem arbeitsreiche Woche" angekündigt.

Nach dem wegen Anschluss-Terminen nur rund dreieinhalb Stunden langen ersten Gespräch am Montag tagt die Lenkungsgruppe am Mittwoch mit offenem Ende. Teilnehmer rechneten mit Gesprächen bis in den späten Abend. In den vergangenen zwei Wochen hatten elf Themengruppen zu den verschiedenen Politikfeldern Vorschläge für den Koalitionsvertrag ausgearbeitet, die eine Redaktionsgruppe aus zwei Autoren pro Partei am Wochenende zu einer rund 200 Seiten starken Rohfassung zusammengefasst hat. Die Lenkungsgruppe geht nun nacheinander jedes Kapitel durch.