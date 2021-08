Regierungsbildung Koalitionsverhandlungen von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt ins Stocken geraten

In Sachsen-Anhalt haben sich die Spitzenvertreter von CDU, SPD und FDP in ihren Koalitionsgesprächen am Mittwoch erstmals den strittigen Themen gewidmet. Elf Stunden haben sie über den Entwurf für einen Koalitionsvertrag verhandelt – dann wurden die Gespräche auf Freitag vertagt. Die Stimmung in dieser Woche soll zeitweise sehr angespannt gewesen sein.