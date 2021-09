Sachsen-Anhalt Lob für Kapitel zum Strukturwandel im Koalitionsvertrag

In Sachsen-Anhalt haben sich CDU, SPD und FDP auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. In dem Entwurf findet sich ein eigenes Kapitel dazu, wie der Strukturwandel und der Braunkohleausstieg gelingen soll. Laut dem Bürgermeister von Zeitz, Thieme, enthält der Vertrag das, was nötig ist, um den Strukturwandel zu meistern. Der Grünen-Abgeordnete Meister sagte, er sorge sich, dass man das Thema nur als ein Schubladenprojekt wahrnehme, das man schon immer habe umsetzen wollen.