In den vergangenen fast fünf Jahren des Regierens spielte die anfängliche Wahlschlappe selbst keine Bedeutung. Wohl aber war sie ein Symptom für etwas anderes: Der teils löchrige Zusammenhalt der CDU-Fraktion beschäftigte sowohl deren Führung als auch die Koalitionspartner mehrfach. Ein Durchregieren ist so nicht immer möglich. Das Votum kann auch als Weckruf an Haseloff verstanden werden, einzelne Abgeordnete stärker einzubeziehen. Die Erfahrung dafür bringt er mit, die Nachsicht eventuell nicht.