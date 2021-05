Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Eigene Wahl für Menschen ohne deutschen Pass

Mit dem Projekt "Partizipation ohne Wahlzettel" möchte das LAMSA Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme geben. Bei einer eigenen Wahl können alle Menschen, die seit mehr als drei Monaten in Sachsen-Anhalt leben, aber keinen deutschen Pass haben, über die zur Landtagswahl angetretenen Parteien abstimmen. Die Wahl findet am Freitag statt. Das Ergebnis wird erst nach der Landtagswahl veröffentlicht.

Mit dem Projekt will das LAMSA politische Bildungsarbeit leisten. Zugewanderte können so etwas über Demokratie und die Parteienstruktur in Deutschland lernen, sagt Mohamad. Im Vorfeld der Wahl hat das Netzwerk drei Online-Foren organsiert, in denen sich die Teilnehmenden mit Politikerinnen und Politikern austauschen konnten.