Der neue Kanzlerkandidat Armin Laschet mit Ministerpräsident Reiner Haseloff bei einer Pressekonferenz im Juli 2020 Bildrechte: dpa

Sie haben für einen anderen geworben – und sie haben verloren. Armin Laschet führt die Union ins Rennen um das Kanzleramt, das wurde in der Nacht zum Dienstag klar. Sachsen-Anhalts Landes-CDU hatte zuvor ziemlich deutlich für Markus Söder von der CSU geworben. Das Söder-Lager unterlag aber erst bei einer Abstimmung im Bundesvorstand der CDU, dann lenkte Bayerns Ministerpräsident in der Kandidatenfrage am Dienstag selbst ein.

Und nun? Die Sprachregelung lautet: Man habe in den letzten Tagen nicht für einen Kandidaten, sondern für ein Votum der Basis geworben. Zu diesem kommt es jetzt zwar nicht, aber natürlich werde sich die CDU jetzt hinter Armin Laschet stellen. Auch in Sachsen-Anhalt. So sagten es der Landesvorsitzende Sven Schulze und die Direktkandidatin zur Landtagswahl, Sandra Hietel, am Dienstag am Rande der Präsentation der neuen Landtagswahlkampagne ("Jetzt ist nicht die Zeit für politische Experimente").

Landesvorsitzender Schulze: "Laschet interessiert sich für unsere Themen" – Anna Kreye will für Akzeptanz werben

"Armin Laschet interessiert sich für unsere Themen", sagte Schulze. Der Bundesvorsitzende und neue Kanzlerkandidat soll noch in der Nacht angeboten haben, in den Vorstand von der CDU in Sachsen-Anhalt zu kommen. Auch sei das Tischtuch zwischen Armin Laschet und Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsidenten Reiner Haseloff, die noch 2020 lange gemeinsam über das Kohleausstiegsgesetz verhandelt hatten, laut Schulze keinesfalls zerschnitten.

Auf Twitter hatten Journalisten der Bild-Zeitung, der "Welt" und des "Spiegel" ab Montagnachmittag die entscheidende erweiterte Bundesvorstandssitzung der CDU praktisch live mit getickert. Von Haseloff hieß es da, er habe sich – wie auch einige westdeutsche Parteispitzen – klar für Markus Söder ausgesprochen: Der Osten stehe hinter dem Franken.

Und Anna Kreye, Vorsitzende von Sachsen-Anhalts Junger Union und seit Januar im CDU-Bundesvorstand, wurde so zitiert: "Herr Laschet, Sie wären ein guter Kanzlerkandidat, aber nicht bis zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Wir kämpfen gegen die AfD."

Anna Kreye, Vorsitzende der JU Sachsen-Anhalt Bildrechte: Junge Union Sachsen-Anhalt

Kreye selbst sagte am Dienstag, das Zitat sei im ganzen Kontext weniger schroff gewesen. Auch sie wolle jetzt um Akzeptanz für Armin Laschet werben. Das scheint auch notwendig. "Bei dem einen oder anderen überwiegt heute die Enttäuschung", so Kreye im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Laschet selbst solle umgehend den Kontakt mit den Landes- und Kreisverbänden suchen. Sie hoffe aber, dass der neue Kanzlerkandidat bis zur Bundestagswahl noch "aus der Deckung" komme, am besten auch schon vor der Landtagswahl im Juni.