Das erwartet auch Anna Kreye, Chefin der Jungen Union Sachsen-Anhalt und Mitglied im Bundesvorstand ihrer Partei. Was muss Laschet leisten, um die CDU in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf zu unterstützen? "Er muss jetzt auf jeden Fall am besten sowohl mit dem Landesverband als auch mit den Kreisverbänden das Gespräch suchen und sich dezidiert auch mit der politischen Lage hier vor Ort auseinandersetzen. Das ist ja keine ganz einfache und dann auch an den Zukunftsvisionen für Sachsen-Anhalt und für Deutschland arbeiten und aufzeigen, was wir nach der Pandemie mit Deutschland vorhaben", erklärt Kreye.