Mögliche Ministerin für Infrastruktur und Digitalisierung Lydia Hüskens: "Wir müssen bei Digitalisierung jetzt etwas machen"

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

In Sachsen-Anhalt wollen CDU, SPD und FDP bei der Digitalisierung neue Wege gehen. Künftig soll Lydia Hüskens für das Thema als Ministerin verantwortlich sein. In einem ausführlichen Interview erklärt die FDP-Politikerin, wie sie die Verwaltung digitalisieren und die Schulen ans Breitband anschließen will. Außerdem sprechen wir über Bürokratieabbau, Infrastrukturprojekte und ihren Ansatz für Klimaschutz in Sachsen-Anhalt.