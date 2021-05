Doch was beschäftigt die Menschen genau? Was denken sie, was bewegt sie? Wie geht es Ihnen vor der Wahl und was wünschen sie sich von den Politikern und Politikerinnen für die nächste Legislaturperiode?

Um das herauszufinen, hat MDR SACHSEN-ANHALT Menschen in unterschiedlichen Teilen Sachsen-Anhalts besucht – in ihrem privaten Umfeld, Zuhause auf ihren Sofas. Das Sofa steht symbolisch für die Welt, in der die Menschen leben. Es ist der Ort für Meinungsaustausch und für Einblicke in die Sorgen und Freuden. Eines trifft auf die Mehrheit der Befragten zu, sie geben an, gern in Sachsen-Anhalt zu leben.