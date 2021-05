In der fünfteiligen Reihe "Nahaufnahme" beschäftigt sich die Redaktion jeden Dienstag mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Vertreter aller fünf Landtagsparteien diskutieren jeweils mit Leuten aus der gesellschaftlichen Praxis über ein strittiges Thema an einem dazu passenden Ort.

Ramon Gröbke ist 46, Bauingenieur aus Magdeburg und eigentlich niemand, der sich als Protestwähler sieht. Aber in den Corona-Zeiten hat sich das geändert. Er sagt, wenn er sich aktuell in den Medien umschaue, gebe es eigentlich nur ein Bild: Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten laden zu einer Videokonferenz ein und wenige Tage später kommt die neue Corona-Verordnung.

Das hat was damit zu tun, dass wir auch um Zeit und Ressourcen in den Medien werben müssen. Das kann man als Parlamentarier durchaus bedauern: Es wird eher der Regierungschef befragt als das Fachausschussmitglied.

Der Verweis auf Sendezeiten reicht Ramon Gröbke nicht. Speziell Regierungsfraktionen wie die CDU hätten es sich zu bequem gemacht, wenn es hieß, die Krise sei die "Stunde der Exekutive". "Für mich ist das nicht nachvollziehbar, wieso die Abgeordneten dieses Recht noch immer nicht wieder in Anspruch nehmen und bei der Verordnung mitbestimmen", so Gröbke. CDU-Mann Krull erwidert, dass die Verordnungen rein rechtlich durch die Landesregierung verfasst würden. Über die Inhalte streite aber auch das Parlament. Allein aus dem, was es jetzt mit der neuen Verordnung gebe, hätten sich wieder ein paar Wünsche herauskristallisiert, so Krull. "Warum sie zwar in ein Geschäft gehen können in Magdeburg ohne Test, aber die Außengastronomie mit Test besuchen müssen, das ist nur schwer nachvollziehbar." Da müsse nochmal nachgesteuert und das angepasst werden.