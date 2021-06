Landtagswahl Sachsen-Anhalts neue CDU-Fraktion

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

Im Vergleich zur letzten Landtagswahl hat sich die CDU in Sachsen-Anhalt stark verbessert und zieht mit 40 Abgeordneten in den Landtag. Wie verändert sich die CDU-Fraktion in der neuen Legislaturperiode?