Landtagswahl 2021 Parallelwelten – wie digital sind Sachsen-Anhalts Parteien im Wahlkampf

Allerdings sind Youtube, Facebook, Instagram, TikTok oder Telegram kein Abbild der Realität, sondern nur ein Zerrbild. Und das liegt nicht an der Technik, sondern am Nutzungsverhalten. Der Mensch fühlt sich eben vor allem unter Gleichgesinnten wohl und das gilt auch für die sozialen Medien. Genau das macht sie für viele Menschen attraktiv, was aber zugleich für Probleme sorgt.

Medienprofessorin Nothelle erklärt die Schwierigkeit so: "Am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Nachbarschaft treffe ich viele andere Menschen, die oft eine andere Meinung haben als ich. Wenn ich aber im Digitalen unterwegs bin, dann folge ich nur denen, die ich gut finde und die eine ähnliche Meinung haben wie ich. Und wenn dann am Wahlabend nur zwanzig Prozent für meine Partei herauskommen, obwohl doch über achtzig Prozent meiner Social-Media-Freunde politisch so denken wie ich, dann wundere ich mich." Von dieser Verwunderung ist es dann nicht weit bis zur Vermutung, es könne sich doch nur um einen Wahlbetrug handeln.