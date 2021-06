An den Montagen nach Landtagswahlen verlagert sich das politische Geschehen in vielen Fällen nach Berlin – so auch nach dieser Wahl. Während in Sachsen-Anhalt am Montagmorgen die ersten Wahlplakate abgehängt wurden, hat sich das politische Spitzenpersonal auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht. In Berlin tagen am Vormittag die Spitzen der Bundesparteien – und werten aus, welche Aufgabe die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt ihnen gegeben haben.