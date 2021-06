​Über den Reiseblog

Fünf Redakteurinnen und Redakteure von MDR SACHSEN-ANHALT wollen herausfinden, was die Menschen in Sachsen-Anhalt aktuell bewegt und was sie sich von der Landtagswahl erhoffen. Deshalb reisen sie – natürlich corona-konform – von Freitag bis Sonntag durchs Land und halten ihre persönlichen Geschichten hier für Sie fest. Das sind die Teams und Orte für die drei Tage:

Katharina Neuhaus und Lukas Paul Meya : Staßfurt, Hettstedt, Zeitz

: Staßfurt, Hettstedt, Zeitz Jana Müller : Jessen, Bitterfeld-Wolfen, Zerbst

: Jessen, Bitterfeld-Wolfen, Zerbst Leonard Schubert und Johanna Daher: Brocken, Werben, Osterburg

12:50 Uhr | Zwei Unzufriedene aus Holzdorf sagen ihre Meinung – Jana

Bildrechte: MDR/Jana Müller

In der Nähe des Bahnhofs habe ich Jenny und ihren Sohn Julian getroffen. Die 35-Jährige ist eine dieser unzufriedenen Holzdorfer, von denen ich schon beim Bäcker gehört habe. Jenny ist Altenpflegerin, geht nur in Nachschichten arbeiten, ihr Mann arbeitet im Fahrzeugwerk Empl im benachbarten Elster – doch das Geld ist knapp bei der Familie. Viel zu viele Steuern müssten sie zahlen, sagt Jenny. Dafür leiste der Staat viel zu wenig.

Für die Kinder zum Beispiel gebe es in Holzdorf kaum Freizeitmöglichkeiten. Einen Jugendclub würde sie sich für ihren Sohn wünschen. Der Zwölfjährige vermisst auch einen Spiel- oder Sportplatz, er würde gern mit Freunden Tischtennis oder Basketball spielen. Doch in Holzdorf geht das nicht. Von der Wahl am Sonntag erhofft sich Jenny einen Politik-Wechsel. Die Politiker, die derzeit Sachsen-Anhalt und Deutschland regieren, hätten in den vergangenen Jahren nicht genug getan.

12:20 Uhr | Gespräch mit einer Rückkehrerin in Zeitz – Lukas und Katharina

Bärbel ist 71 Jahre alt. Im leichten Sommerkleid spaziert sie durch den Brückenweg Richtung weiße Elster zum Bahnhof. Bärbel ist Neu-Zeitzerin. Obwohl, nicht ganz: Alt-Neu-Zeitzerin. Nach 30 Jahren in Niedersachsen ist sie in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Während die Maler gerade die Wände ihrer neuen Wohnung streichen, entdeckt sie Zeitz ein zweites Mal.

Zeitz hat mit Leerstand zu kämpfen - und will doch eine "Stadt mit Zukunft" sein. Bildrechte: MDR/Lucas Paul Meya

In der DDR hat Bärbel eine Ausbildung zur Friseurin. Kurz nach der Wende zog sie dann aber nach Verden in Niedersachsen. Es folgten viele unterschiedliche Jobs, unter anderem als Floristin und Gärtnerin. Ihr Mann, mit dem sie all das erlebt hat, ist mittlerweile gestorben. Dann der Entschluss: "In Verden hält mich nichts mehr." Ihr Haus dort verkauft sie gerade. Sie will zurück in die Nähe ihres Sohnes. Der war damals in Zeitz geblieben.

Bärbels erster Gedanke, als sie am Zeitzer Bahnhof aus dem Zug stieg? "Ich war geschockt. Das sieht ja aus wie nach dem Krieg!" Doch auf den zweiten Blick gefällt ihr die alte Heimat. Sie hofft, dass die vielen leerstehenden Häuser bald saniert werden. An die hügelige Landschaft muss sie sich als eingefleischte Farradfahrerin, nach den Jahren auf dem platten Land, aber erst wieder gewöhnen. Natur, Kultur, die Nähe zu Leipzig – auf all das freut sich Bärbel jetzt. Und sagt: "Ist schon aufregend, so ein Neuanfang."

Seit der Wiedervereinigung hat sich die Bevölkerung von Zeitz fast halbiert. Leerstand gehört neben den aufwändig restaurierten Gebäuden zum Stadtbild. Immerhin: In den vergangenen Jahren ist der Wegzug gestoppt worden. Zeitz scheint vom Boom des nahengelegenen Leipzigs zu profitieren. Die Stadt will sich neu erfinden. So gibt es 2,1 Millionen Euro für ein Projektbüro mit dem Titel "Stadt der Zukunft". Am Donnerstag hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Genehmigungsbescheid überreicht.

Diesen neuen Schwung in Zeitz hat auch Bärbel nach kurzer Zeit schon bemerkt. Ihr Wunsch ist, dass sich die Stadt weiter belebt und verjüngt. Denn alles, was hier aufgebaut wird, was Initiativen anstoßen, funktioniert nur, wenn auch genug Leute hier leben. Da ist sich Bärbel sicher.

11:45 Uhr | Auf dem Weg zum Brocken – Johanna und Leonard

Die Wanderwege führen durch den Harzer Wald - und auch vorbei an vielen toten Bäumen. Besonders die Fichten haben unter anderem unter Dürren und Borkenkäfern extrem gelitten. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Auf dem Weg zum Brocken treffen wir Astrid und ihren Mann Andreas aus Düsseldorf. Die beiden sind mit Hund Ferdi unterwegs. Ferdi gehört einer Freundin, die die Düsseldorfer aktuell besuchen. "Wir waren schon so häufig hier", beginnt Astrid zu erzählen. Gerade im Vergleich zu Urlauben im Allgäu oder bei sich Zuhause in der Eifel schätzt das Paar den Wald im Harz sehr. "Es ist nur so schade, was sie hier aus dem Wald gemacht haben, dass sie das Totholz nicht rausgeholt haben."

Astrid ist mit Ferdi im Harz unterwegs. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Tatsächlich kämen sie aktuell nur noch wegen der Freunde hier in die Region und nicht mehr wie früher wegen der Natur: "Wir wollen einen richtigen Wald". Die Zustände hier gefallen ihnen aktuell nicht. Sie wünschen sich, dass sich das wieder ändert.

Astrid ärgert sich, wenn sie den Harz so sieht. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert Was sie etwas verärgert: Dass sie Kurtaxe zahlen müssen und dafür in ihren Augen der Wald nicht hergerichtet wird. Außerdem erzählen sie: "Bei uns in der Eifel gehen sie immer direkt in den Wald rein, wenn es da Probleme mit Borkenkäfern gibt, und holen die raus. Schade, dass das hier nicht auch so gehandhabt wird."

10:45 Uhr | In der Zeitzer Wasservorstadt – Lukas und Katharina

Die Überbleibsel des ehemaligen Zitza Werks bilden die Skyline der Zeitzer Wasservorstadt. Der helle Backstein des Fabrikkomplexes ist verwittert, keines der Fenster ist heil, an einem Nebengebäude ist das Dach eingestürzt. 1996 liefen hier die letzten Haarpflegemittel vom Band.

Beatrice kann der Zitza-Brache nichts abgewinnen. Bildrechte: MDR/Lukas Paul Meya