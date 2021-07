Aber es würden ja nicht drei verschiedene Parteien am Tisch sitzen, wenn es so gar keine Uneinigkeit gäbe. CDU-Chef Sven Schulze erzählt, dass es bei den Verhandlungen nicht richtig krachen würde, das Thema Finanzen aber über allem stünde. Auch das Land Sachsen-Anhalt habe in den letzten Monaten viel Geld ausgegeben, auch aufgrund der Corona-Pandemie.

Aber auch an anderer Stelle wurde in den letzten Jahren laut Schulze viel Geld investiert: "Auch im sogenannten konsumtiven Bereich, also beispielsweise Kinderbetreuung und so weiter wurde auch viel Geld ausgegeben, sodass wir im Moment schon die Situation haben, dass wir sehr genau auf jeden Euro schauen müssen."