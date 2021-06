Mika Kaiyama lebt seit 30 Jahren in Dessau-Roßlau. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé

Wenn ein Wahlsonntag ansteht, dann wirft sich Mika Kaiyamas Familie – ihr Mann und ihre zwei Kinder – in schicke Kleidung. Dann verabschieden sich die drei von ihr, um ohne sie zum Wahllokal zu gehen. Denn obwohl Kaiyama schon seit 30 Jahren in Deutschland lebt, darf sie nicht an der Wahl teilnehmen. Das sei manchmal ganz schön emotional: "Ich kann politische Entscheidung nicht mitbestimmen, obwohl diese mich ja auch unmittelbar betreffen. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, wenn man sich immer politisch engagieren möchte und sich um gesellschaftliche Integration bemüht."



Kurz nach der Wende zog sie aus Österreich – statt zurück in ihr Heimatland Japan zu kehren – nach Ostdeutschland für eine Stelle am Theater Zwickau. Sie wollte die intensive, historische Nachwendezeit vor Ort miterleben. Das war 1991. Bis heute ist sie in Deutschland geblieben, ihre Kinder sind in Dessau-Roßlau geboren und groß geworden.