Dennoch dürfte die Abstimmung über den Vertragsentwurf anders als bei der CDU heftig umstritten sein. Kritik regte sich bereits, noch bevor der Vertragsentwurf abschließend verhandelt war. In einer internen Facebook-Gruppe des Landesverbands schrieb der ehemalige SPD-Landesvorsitzende, Burkhard Lischka, es sei der "mit Abstand schlechteste Koalitionsvertrag", über den die Partei in Sachsen-Anhalt je abzustimmen hatte. Den Wechsel in der Ressortverantwortung nannte Lischka eine "Amputation".

Unsere politischen Gegner wird diese Amputation der SPD freuen. Ex-Landesvorsitzender Burkhard Lischka über Ressortwechsel

Der Juso-Ko-Vorsitzende Rico Rauch schloss sich am Mittwoch Lischkas Kritik an. MDR SACHSEN-ANHALT sagte Rauch, viele Vereinbarungen seien zu "schwammig und ungenau". Im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen sei eines der stärksten Argumente der Parteispitzen gewesen, eine angeblich neoliberale Wirtschaftspolitik von CDU und FDP durch einen SPD-Wirtschaftsminister verhindern zu können. Stattdessen könne sich wohl bald ein CDU-Wirtschaftsminister Schulze mit dem von der SPD entwickelten Tariftreue- und Vergabegesetz schmücken, so Rauch.

Der SPD-Landesvorsitzende Andreas Schmidt trat derweil Befürchtungen entgegen, die Projekte seiner Partei könnten schon bald Einsparungen zum Opfer fallen. Auf Letztere haben sich CDU, SPD und FDP für das Jahr 2022 verständigt. Der Vertragsentwurf nennt aber keine Bereiche, in denen die fehlenden 1,5 Milliarden Euro zusammengekürzt werden soll.