Die Führungsriege der SPD in Sachsen-Anhalt hat sich für Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP ausgesprochen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Landesvorstand und Landesparteirat am Sonnabend in Quedlinburg. Danach soll im Anschluss an mögliche Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP ein Mitgliederentscheid endgültig über eine SPD-Beteiligung in der neuen Landesregierung entscheiden. Das erklärte Vorstandsmitglied Carlo Reifgerste am Sonnabend bei Twitter.