"Geschafft: 200 Millionen Euro entlasten Kita-Eltern" – dieser Slogan prangt auf einem der Wahlplakate, die die SPD Sachsen-Anhalt am Montag offiziell in Magdeburg vorgestellt hat. Vor der Landtagswahl am 6. Juni will die Partei mit dem werben, was sie in den vergangenen Jahren in der Kenia-Koalition erreicht hat. Formuliert werden Ziele für eine angestrebte weitere Regierungsbeteiligung. So verspricht besagtes Plakat: "der Elternbeitrag wird abgeschafft".