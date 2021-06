Die SPD macht das anders als die Landes-CDU in Sachsen-Anhalt auch zum Thema. "Jetzt Platz schaffen" steht auf den Plakaten. Gemeint ist, AfD-Abgeordnete durch jene der SPD zu ersetzen. Auf anderen steht: "Mit unserer Gesundheit zockt man nicht". Scheinheilig nennen Letzteres AfD-Politiker. Es seien doch die von der SPD-getragenen Landesregierungen, die die Privatisierung von Krankenhäusern überhaupt erst zugelassen haben.

Das sei damals bundesweiter Konsens gewesen, sagte Katja Pähle dazu am Rande der Kundgebung – nicht nur in Sachsen-Anhalt. Aber der Weg habe sich als Irrweg erwiesen. Vielleicht, so Pähle, hätte auch sie früher öfter den Mund aufmachen sollen, nicht nur, als es um Kürzungen bei den Hochschulen ging.

Die SPD habe sich allerdings korrigiert. Nach der Wahl will man zwei Milliarden Euro investieren, 600 Millionen davon allein in den Krankenhäusern. Das Geld dafür soll aus Krediten kommen. "Danach, irgendwann danach wird gespart", sagte Pähle dem MDR Mitte Mai. Sie will unbedingt weiter mitregieren.

Doch was bringen die Versprechen am Ende? Wo landet die SPD bei dieser Wahl? Innerparteilich habe Diskussionen nicht nur geführt, sondern auch "zu Ende gebracht", sagt Pähle. Sie lobt Wirtschaftsminister Willingmann und Sozialministerin Grimm-Benne. Auch hätten 2016 nicht alle bis zum Schluss gekämpft. Das erlebe sie heute anders.