Die CDU will. Die FDP will. Und die SPD will nun auch. Nach dem Parteitag der Sozialdemokraten am Freitag können in Sachsen-Anhalt die Verhandlungen über eine schwarz-rot-gelbe Koalition beginnen. Am Montag sprachen sich die Parteien noch einmal intern ab, in den kommenden Tagen will man sich zusammensetzen.