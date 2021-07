Stimmung in der SPD vor Parteitag in Leuna "Es wird eine Glaubensfrage"

Sindy Tóth will es lieber nicht so weit kommen zu lassen. Als am letzten Samstag bereits der Landesvorstand der SPD über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beriet, war die Genossin aus Bernburg im Salzlandkreis eines von nur drei Mitgliedern, die dagegen stimmten. Als Mitglied der sogenannten Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen hatte Tóth zuletzt einen Beschluss gegen eine Koalition mit der FDP mit auf den Weg gebracht. Auch am Freitag will sie mit Nein stimmen. Schließlich glaubt sie nicht, dass sich CDU und FDP auf einen Vergabemindestlohn von 13 Euro einlassen würden. Das sei aber ihre Kernforderung.

Wie schwer sich die Partei tut, das zeigt sich im Gespräch mit Tóth. Einerseits will sie in die Opposition, um sich dort zu "regenerieren", die eigene Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Andererseits sagt sie auch der aktuelle Kurs der SPD sei "total in Ordnung". "Wir sind ein wenig deprimiert, das kann man schon sagen", so Tóth. Auch habe öfters man Probleme mit der Presse: Die SPD fände auch in den Lokalseiten nur selten statt.

Tóth spricht von einem gemischten Stimmungsbild. Die beiden Lager gingen quer durch die Partei. "Es gibt keine klare Linie; nicht zwischen Männern und Frauen, alt oder jung, Funktionären oder Basis", sagt Tóth.

Am Ende bleibt eine zentrale Frage für die Genossinnen und Genossen: Wo hat die Partei die größeren Chancen, eine neue Ansprache für die Menschen im Land zu finden – in der Regierung, wo man stets gefragt ist, oder in der Opposition, wo man mehr Freiheiten hat? Wo ist die Rettung greifbarer?

Das könne derzeit niemand mit Gewissheit sagen, heißt es mehrfach. Das beste Argument der Kritiker lautet da noch: Mit dem Gang in die Opposition wird eine Neuausrichtung in jedem Fall erzwungen. "Wenn man nicht mitregiert, muss man die Strategie wechseln", so sagt es Torsten Weiser.