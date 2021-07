Diese Plakate wurden pünkltlich entfernt. Was länger hängt, kann die Parteien Strafen kosten. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Fast zwei Monate nach der Landtagswahl hängen an einigen Straßenlaternen in Sachsen-Anhalt immer noch vereinzelt Plakate der Parteien. Geahndet wurden die Ordnungswidrigkeiten bislang aber nur in Einzelfällen. Das hat eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bei den Kommunen ergeben.

In Stendal etwa seien Verstöße durch das gesamte Parteienspektrum festgestellt worden. Die Kosten für die Entfernung der Plakate seien den Parteien in Rechnung gestellt worden. Strafen gab es nach Auskunft der Gemeinden auch in Flechtingen (Landkreis Börde), Raguhn-Jessnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) und Elster (Landkreis Wittenberg). In Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld laufen nach Angaben der Stadtverwaltung noch Ordnungswidrigkeitsverfahren. In den meisten Fällen hätten die Parteien aber schnell auf die Aufforderung der Ordnungsämter reagiert und die übriggebliebenen Plakate entfernt.

Unterschiedliche Fristen bis Plakate abgehängt sein müssen

Die Regeln für das Aufhängen der Wahlplakate unterscheiden sich von Kommune zu Kommune. Zwischen wenigen Tagen bis zu zwei Wochen nach der Wahl müssen die Wahlplakate von den Parteien in der Regel wieder eingesammelt werden. Ansonsten drohen Geldstrafen zwischen 500 und 5.000 Euro, wie die Landeswahlleiterin mitteilte.

Sonderfall Magdeburg