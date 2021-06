Eine Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt glaubt nicht, dass sich die Außenwahrnehmung ihres Bundesland durch die Landtagswahl am Sonntag verändert hat. Das legen die Ergebnisse einer Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt nahe. Danach sagten 55 Prozent der Befragten, das Ergebnis der Wahl hätte keine Auswirkung auf das Ansehen von Sachsen-Anhalt.

Zuvor hatte der Ministerpräsident und spätere Wahlgewinner Reiner Haseloff (CDU) davor gewarnt, Sachsen-Anhalt würde "Schaden nehmen", sollte die AfD stärkste Kraft werden. Am Ende gewann die CDU deutlich die Wahl, die AfD kam jedoch immerhin auf über 20 Prozent der Stimmen. Rund ein Drittel der Befragten (31 Prozenten) gaben an, dass sich damit auch das Ansehen des Landes verbessert habe. Dass es sich sogar verschlechtert habe, sagte etwa jede zehnte Teilnehmende (11 Prozent). Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber gewichtet. An der Umfrage haben haben sich 5.758 Menschen beteiligt, die in Sachsen-Anhalt leben.