Eine große Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt wünscht sich eine zügige Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt. Das legt das Ergebnis einer aktuellen Befragung von MDRfragt – dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland mit 4.869 Teilnehmenden nahe. Rund zwei Drittel von ihnen wünschen sich schon in den kommenden Wochen eine neue Koalition. Über diese wollen die Spitzen von CDU, SPD und FDP bald verhandeln. Das gaben sie am Mittwoch bekannt – knapp eine Woche nach der Landtagswahl.