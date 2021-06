Dr. Michael Kolkmann hat von 1993 bis 1999 Politikwissenschaft und Geschichte in Hannover, Bonn sowie an der American University in Washington, D.C. und in Potsdam studiert. Als Diplom-Politikwissenschaftler war er nach einem Forschungsaufenthalt am German American Center for Visiting Scholars in Washington, D.C. ab 2001 im Abgeordnetenhaus von Berlin tätig tätig. 2004 promovierte er an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wo er derzeit am Institut für Politikwissenschaft als Lehrkraft für besondere Aufgaben arbeitet. Seine Arbeitsgebiete sind Politische Systeme, Parteien und Parteiensysteme, Wahlen und Wahlkämpfe sowie die Parlamentarismusforschung.



Politikwissenschaftler Michael Kolkmann forscht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Bildrechte: MDR/Uni Halle/Markus Scholz