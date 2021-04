Wenn in Sachsen-Anhalt am Sonntag ein neuer Landtag gewählt würde, bliebe die CDU die stärkste politische Kraft. Das zeigt eine repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des MDR. Danach kämen die Christdemokraten auf 27 Prozent – ein leichtes Minus im Vergleich mit der Landtagswahl vor fünf Jahren (29,8 Prozent). Zweitstärkste politische Kraft in Sachsen-Anhalt ist die AfD. Für sie würden sich 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler entscheiden. Verglichen mit der Wahl vor fünf Jahren würde das einen Rückgang um gut vier Prozentpunkte bedeuten.

Ähnlich verlöre auch die Linke in Sachsen-Anhalt. Wenn am Sonntag gewählt werden würde, käme sie nur noch auf 12 Prozent und stünde gleichauf mit der SPD. Die Sozialdemokraten verbessern sich verglichen mit 2016 um knapp zwei Prozentpunkte. Ein deutliches Plus können die Grünen verbuchen. Vor fünf Jahren noch äußerst knapp über der Fünf-Prozent-Hürde, kämen sie nun auf 11 Prozent. Zurück im Landtag wäre auch die FDP: Für sie würden 8 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmen. 2016 waren die Liberalen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.