Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die Wahlprogramme der kleineren Parteien

Die Satire-Partei "Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Inititative" hat seit 2014 einen eigenen Landesverband in Sachsen-Anhalt und nimmt hier zum zweiten Mal an einer Landtagswahl teil. Derzeit hat die Partei zwei Stadtratssitze in Halle. Inhaltlich wirbt die Partei unter anderem dafür, die "Schwerkraft abzuschaffen" und die Zahl der Bundesländer durch eine Neugliederung per Volksentscheid auf höchstens acht zu reduzieren. Zudem will sie die Stadt Dessau-Roßlau in "Oury-Jalloh-Stadt Dessau" umbenennen. Landesvorsitzender ist Martin Bochmann.