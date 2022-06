Auch der Anteil der ökologisch genutzten Landwirtschaftsflächen verzeichnete in den vergangenen Jahren einen hohen Anstieg. So hat sich die Fläche, auf der ökologischer Landbau betrieben wird, in der analysierten Zeitspanne mehr als verdoppelt, zeigen Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die MDR Data ausgewertet hat. Vor allem in den Jahren ab 2017 nahm die Fläche enorm zu, sodass im Jahr 2021 bereits 9,9 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet wurden. Von den Ambitionen der damaligen Landesregierung im Jahr 2018, den Ökolandbau mittelfristig auf 20 Prozent der Flächen zu erweitern, ist Sachsen-Anhalt indes noch weit entfernt.