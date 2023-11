Wegen Stromkosten Laternen bleiben aus: Wittenberg und Wernigerode reduzieren Straßenbeleuchtung wieder

16. November 2023, 11:48 Uhr

Auch in diesem Herbst und Winter versuchen einige Städte in Sachsen-Anhalt, die Stromkosten für ihre Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Wittenberg hält am Konzept vom vergangenen Jahr fest, als 150.000 Euro an Energiekosten eingespart werden konnten. Auch Wernigerode reduziert die Beleuchtung erneut.