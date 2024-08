Die durchschnittliche Lebenserwartung in Sachsen-Anhalt ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Halle hervor. Nach Berechnungen der allgemeinen Sterbetafel 2021/2023 liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für neugeborene Mädchen bei 82,1 Jahren. Für neugeborene Jungen erwarten die Statistiker im Durchschnitt ein kürzeres Leben: Ihre Lebenserwartung liegt bei 75,5 Jahren.