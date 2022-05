Leerstand Ein Schandfleck im Dorf

Leerstand ist in vielen Orten in Sachsen-Anhalt ein großes Problem. Vor allem, wenn es um Immobilien geht, bei denen Eigentumsverhältnisse ungeklärt. Wie etwa in Zeitz, wo ein kompletter Straßenzug verfällt. Oder in Naumburg, wo der Eigentümer der früheren Reifeisenbank nichts das Gebäudes tut. Aber auch kleine Dörfer und Gemeinden kämpfen da mit Problemen. So wie der 180-Einwohner-Ort Scheuder, ein Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.