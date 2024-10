In Wefensleben will die Verbandsgemeinde deshalb weitere Blöcke abreißen. Man versuche, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten auch vermarktbare Wohnungen zu sanieren. "Die Großblöcke, die in einen vernünftigen Zustand gebracht wurden, sind auch vermietet," heißt es von der Gemeinde.

Nur: Nicht überall kann der Gemeindeverband direkt gegen den Leerstand vorgehen. In der Mitgliedsgemeinde Völpke ist die Leerstandsquote laut Daten mit über 20 Prozent so hoch wie in keiner anderen Gemeinde in Sachsen-Anhalt. Auch hier sind nach dem Wegzug der DDR-Betriebe nur die Wohnblöcke geblieben. Die gehören aber zum Teil privaten Wohnungsunternehmen, auf die die Gemeinde wenig Einfluss hat.

In Städten ballt sich der Leerstand in bestimmten Bereichen

Nicht nur ländliche Gemeinden sind betroffen. In der Stadt Zeitz stehen rund 17 Prozent der Wohnungen leer – damit ist die Mittelstadt ein Ausreißer in der Statistik. Statt 50.000 Einwohnern zu DDR-Zeiten leben heute nur noch rund 28.000 Menschen hier. In Medienberichten ist auch von einer "Geisterstadt" die Rede.

Doch selbst Halle hat Probleme – auch, wenn der Wohnungsleerstand in den vergangenen Jahren so stark zurückgegangen ist wie in kaum einer anderen Kommune. Im Vergleich zu anderen Großstädten wie etwa Leipzig, Dresden oder Erfurt stehe die Stadt schlechter da, sagt Matthias Waltersbacher vom BBSR. Als Beispiel nennt er die Plattenbausiedlung Halle-Neustadt. "Aus der Sicht von beispielsweise eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin auf die Stadt kann schon eine Leerstandsquote zwischen sechs und acht Prozent sehr bedenklich sein, wenn der Leerstand in einem Ort massiv auftritt", sagt er.

Je niedriger die Miete, desto höher der Leerstand. Matthias Waltersbacher Bundesinstitut für Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung