Für den Unterricht in Ankunftsklassen mit ukrainischen Kindern will Sachsen-Anhalt so schnell wie möglich bis zu 150 Lehrkräfte einstellen. Ihr Schwerpunkt soll "Deutsch als Zielsprache" sein. Das teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Die Bewerbungsfrist für die sogenannten Daz-Lehrer endet zunächst am 19. April. So sollen kurzfristige Einstellungen möglich werden. Die Ausschreibung könnte im Anschluss erneut online gestellt werden, hieß es.