Der Analyse zufolge reicht die Zahl der Lehramtsstudierenden in Sachsen-Anhalt nicht, um in den kommenden Jahren den Bedarf an Lehrern zu decken. Innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre könne der Bedarf durch die Hochschulabsolventen lediglich zu 48 Prozent gedeckt werden – also nur knapp zur Hälfte.