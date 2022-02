Die bundesweite Forsa-Umfrage Bei der bundesweiten Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), gaben 45 Prozent der Schulleitungen an, die Zahl der Lehrkräfte, die wegen physischer Krankheiten länger ausfallen, habe in den vergangenen Jahren zugenommen. 41 Prozent meinten, dass auch die Ausfälle durch psychische Erkrankungen gestiegen seien. Fast alle Schulleitungen (96 Prozent) sind überzeugt, dass sich die Belastung der Pädagogen während der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren erhöht hat.



Für die Forsa-Umfrage wurden laut VBE 1.300 Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland befragt. Die Erhebung wurde vom 17. September bis 28. Oktober 2021 mithilfe von computergestützten Telefoninterviews durchgeführt.