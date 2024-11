Im Kampf gegen den Lehrermangel hat Sachsen-Anhalt wieder 288 Stellen für Lehrkräfte an Schulen ausgeschrieben und in dieser Runde die Möglichkeiten von Seiteneinsteigern erweitert. Wie das Bildungsministerium in Magdeburg mitteilte, können sich für Jobs an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen oder im Sekundar-I-Bereich an Gesamtschulen Interessierte bewerben, wenn sie mindestens über einen Realschlussabschluss und über eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannter Erzieher verfügen.