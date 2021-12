Viel Frust bei Lehrern über 50 Jahre?

"Unter den älteren Kollegen macht sich nun Frust breit und fehlt es auch an Wertschätzung", sagt der Chef des Philologenverbandes, Thomas Gaube. Neben dem chronischen Mangel an neuen Kollegen sei dafür ein weiterer Grund: Um mehr Absolventen der Lehramtsstudiengänge in Sachsen-Anhalt zu halten, gibt es bei Einstellung einen Beamtenstatus. Die neuen Lehrer erhielten somit deutlich mehr Geld als die Älteren. Das Höchstalter zur Verbeamtung ist in Sachsen-Anhalt auf 45 Jahre festgelegt. Alle Lehrer über 50 Jahre bleiben also Angestellte nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder.

Darüber hinaus ist in Sachsen-Anhalt an vielen weiteren Stellschrauben gedreht worden, um die Lage an den Schulen zu verbessern – was jedoch von Regierung, Opposition oder Lehrer-Gewerkschaften und -Verbänden jeweils unterschiedlich beurteilt wird: Es sollen etwa Schulverwaltungsassistenten und pädagogische Mitarbeiter eingestellt werden, um die Lehrer zu entlasten. Das Bildungsministerium wirbt mithilfe einer Agentur im Aus- und Inland. Das Referendariat ist um ein Drittel von 24 auf 16 Monate verkürzt worden. An den Sekundarschulen ist die Zahl der vorgegebenen Stunden in den Kernfächern gekürzt worden.