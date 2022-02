Bildung Zu wenige Bewerber auf freie Lehrerstellen in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt findet weiterhin nicht genügend Lehrer. So meldeten sich nach Angaben des Bildungsministeriums in der jüngsten Bewerbungsrunde seit Mitte Dezember nicht einmal halb so viele Bewerber wie benötigt. Mit einer Neuausschreibung will das Land gegensteuern.