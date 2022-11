Kranke Lehrer und Schüler Lehrergewerkschaft fordert verpflichtende Corona-Tests an Schulen

Hauptinhalt

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt fordert, den Corona-Schutz in den Schulen zu verbessern. Nur mit zusätzlichen Tests könne man die angespannte Personalsituation im Griff behalten. Derzeit kämen viele Schüler mit Erkältungssymptomen in die Schule. Eine Corona-Infektion könne da nicht ausgeschlossen werden.