Wegen fehlender Lehrkräfte an ihrer Schule sind 200 Schüler in Aken auf die Straße gegangen. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Aufgrund des Lehrermangels gibt es an der Sekundarschule am Burgtor in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld derzeit massive Unterrichtsausfälle. Eltern und Schülerinnen und Schüler haben daher am Freitagmorgen für eine bessere Unterrichtsversorgung gestreikt. Nach Angaben des Elternrates nahmen an der Demonstration 200 Schülerinnen und Schüler und 150 Eltern teil.