Zusätzliche Unterrichtsstunde Geplante Mehrarbeit: Lehrer setzen Proteste gegen in Halle fort

Lehrerinnen und Lehrer setzen am Dienstag den Protest gegen geplante Mehrarbeit in Halle fort. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat eine Kundgebung angekündigt. Am Montag hatte es bereits Proteste in Magdeburg gegeben. Das Land hatte vor einigen Wochen bekanntgegeben, dass Lehrkräfte eine zusätzliche Stunde pro Woche unterrichten sollen – um so etwas gegen den Lehrermangel zu tun.