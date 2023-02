Kundgebungen geplant Lehrer wollen gegen Mehrarbeit protestieren

Lehrerinnen und Lehrer wollen am Nachmittag in Magdeburg gegen eine geplante Mehrarbeit demonstrieren. Das Land hatte eine Zusatzstunde pro Woche für Lehrkräfte als Maßnahme gegen den Lehrermangel vorgestellt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat zu Kundgebungen aufgerufen: am Montag in Magdeburg, am Dienstag in Halle.