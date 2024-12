Lippmann wies auch darauf hin, dass in Sachsen-Anhalt zu wenig Lehrernachwuchs ausgebildet wird. Zum Wintersemester 2024/25 seien 256 Immatrikulationen für das Lehramt an Sekundarschulen registriert worden. Die Empfehlung einer Expertenkommission sehe 934 Immatrikulationen vor. Bereits in einer Landtagsdebatte am vergangenen Mittwoch sparte Lippmann nicht mit Kritik an Bildungsministerin Feußner und der Schulpolitik der CDU.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert