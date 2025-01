Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte, sie würde das heute nicht mehr so formulieren, "weil ich glaube, es war schon in der vorherigen Koalitionsverhandlung utopisch, dieses Ziel zu erreichen". In einem dpa-Interview betonte sie, was Einstellungen anbelangt, habe man aber schon "sehr, sehr viel" erreicht. Es sei gelungen zumindest die Altersabgänge im Wesentlichen zu kompensieren.