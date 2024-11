Im Hinblick auf den Lehrermangel werden in Sachsen-Anhalt weiterhin in vielen verschiedenen Fächern zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer gebraucht. Das geht aus einer Antwort des Landesschulamtes auf eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT hervor. Demnach werden Lehrkräfte für das Schulfach Deutsch sowohl an Grund- als auch an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen sowie Gymnasien gesucht.