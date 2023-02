In Sachsen-Anhalt könnten ausgewählte Seiteneinsteiger künftig auch ohne zusätzliches, berufsbegleitendes Studium als vollwertige Lehrkräfte anerkannt werden. Damit wären sie studierten Lehrerinnen und Lehrern voraussichtlich in Status und Gehalt gleichgestellt. Entsprechende Überlegungen hatte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) in der vergangenen Woche im Bildungsausschuss des Landtags angestellt. "Wenn sich Seiteneinsteiger im Unterricht toll bewähren, sollte man sie als Lehrkraft anerkennen. Solchen Leuten sollte man nicht noch ein weiteres Studium aufbürden", sagte Feußner. Es solle damit ein Anreiz für den Seiteneinstieg geschaffen werden.